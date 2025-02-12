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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kahramanmaraş'ta Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta önemli ziyaretlerde bulundu. Projeler hakkında bilgi aldı ve partililerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kahramanmaraş'ta Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Yılmaz, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından karşılandı.

Belediyede, şehirde yürütülen proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Yılmaz, şehrin gelişimiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na doğru yöneldi.

Burada İl Başkanı Burak Gül ile bir araya gelen Yılmaz, partililerle de buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Yılmaz'a ziyaretleri sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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