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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel Dönüşüm Hayat Kurtaran Zorunluluk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken bina ile ilgili kentsel dönüşümün hayat kurtaran bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel Dönüşüm Hayat Kurtaran Zorunluluk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da meydana gelen ve büyük üzüntü yaratan bina çöküşü ile ilgili kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu acı olay, uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve ciddi mesafeler aldığımız kentsel dönüşümün bir tercih değil, hayat kurtaran zorunluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Yılmaz, açıklamasında çöküşte hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. Enkazdan kurtulanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, kurtarma çalışmalarında görev alanlara teşekkür etti.

Yapı Denetiminde Geçmişten Getirdiklerimiz

Yılmaz, çöküş yaşayan binanın 1994 yılında eski yönetmelik kriterleriyle inşa edildiğini ve iskan ruhsatı aldığını hatırlattı. Binanın çöküş nedeninin ve sorumlularının belirlenmesi için adli soruşturma sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Kentsel Dönüşümde Gelişmeler

Zira Yılmaz, kentsel dönüşüm konusunun siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler ve kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yasal ve kurumsal altyapıyı daha sağlam hale getirdik. Ancak bu sürecin toplumun her kesimi tarafından desteklenmesi hayati önem taşıyor çünkü insan yaşamından daha kıymetli bir şey yoktur." diye belirtti.

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