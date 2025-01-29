Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türk Halkının Refahı İçin Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ercan Havalimanı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Başkent Lefkoşa'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Havalimanında gerçekleşen ortak basın açıklamasında Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine en sıcak selamlarını ilettiğini ifade etti.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak projeleri, ekonomik ve ticari ilişkileri ele alma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını sağlama konusundaki kararlı çalışmalarına aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (solda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.