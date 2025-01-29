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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Temaslarını Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, bazı temas ve programlar kapsamında bulunduğu KKTC'de, başkent Lefkoşa'daki Başbakanlık Ofisi'nde Üstel ile görüşme gerçekleştirdi.

Koalisyon Ortağı İsimler de Görüşmeye Katıldı

Yılmaz ve Üstel’in görüşmesinin ardından, KKTC'deki koalisyon ortağı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da toplantıya katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu önemli görüşmenin içeriğine dair detaylı bir açıklama yapılmadı. Yılmaz’ın, KKTC’de gün boyu sürdürdüğü temasların ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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