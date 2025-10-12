Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü

Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Yılmaz, KKTC'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ercan Havalimanında bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Tarafların, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve işbirliğinin bölgesel istikrar açısından önemi üzerinde durduğu öğrenildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ada’dan ayrıldı. Yılmaz’ı, Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel, Ercan Havalimanından uğurladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 4), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 3), KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu (sağda) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım (sol 2) ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi.