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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC İnşaatını İnceledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinin inşasını yerinde görmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. İnşaat alanında detaylı incelemelerde bulunan Yılmaz, yetkililerden bilgiler alarak projenin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yılmaz, ziyaret esnasında inşaatta çalışan işçilerle de fotoğraf çektirdi. Ziyaretine KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı KKTC'li bakanlar da eşlik etti.

KKTC’nin 41. Yıldönümü Resepsiyonu

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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