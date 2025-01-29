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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'deki UID Genel Kurulu'nda Türkiye'nin destekleriyle barış adası olma yolundaki ilerlemeleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'ye Destek Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin KKTC'ye olan desteklerini vurguladı. Yılmaz, "Bugün KKTC, köklü tarihi ve cesur halkıyla, Doğu Akdeniz'in kalbinde bir barış ve istikrar adası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir," dedi.

Kongrenin Önemi ve Katılımcılar

Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilen kongreye Yılmaz'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile diğer bakanlar, milletvekilleri ve kurum temsilcileri de katıldı.

Türkiye'nin Ekonomik Destekleri

Yılmaz, konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye olan desteklerinin, tarihsel bir kardeşlik temelinde devam ettiğini belirterek, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'ye toplam 15,9 milyar lira kaynak tahsis edildiğini aktardı. Bu kaynakların altyapı projeleri, sağlık, eğitim, tarım ve dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda kullanılacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Halkının Mücadelesi

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini ve gösterdiği kahramanlıkları takdirle karşıladıklarını belirterek, UID'nin vizyonunun KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, kültürel mirasın korunması, eşit yurttaşlık hakları ve çok kültürlülüğün teşvik edilmesi gibi temel değerlerin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Sivil Toplum ve Barış

Yılmaz, Kıbrıs'ta sivil toplum hareketlerinin barış ve istikrar sağlanmasındaki hayati rolüne dikkat çekerek, UID'nin toplumsal barış için çalışmalarını genişletmesini ve bu alanda liderlik etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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