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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Muhtarlarla Buluştu: Kardeşlik Projeleri Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC muhtarlarıyla bir araya gelerek projelerin önemini vurguladı ve Türkiye-KKTC işbirliğini güçlendirecek adımları paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Muhtarlarla Buluştu: Kardeşlik Projeleri Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Muhtarlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhtarlarla bir araya gelerek, Türkiye'nin KKTC ile olan kardeşlik bağlarını güçlendiren projeleri tanıttı. Yılmaz, Lefkoşa'da düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her bir vatandaşımızın hayatına dokunan projelerle kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Muhtarların Önemi

Yılmaz, muhtarların "yerel demokrasinin en kadim ve kıymetli temsilcileri" olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, milletimizin gündelik hayatına en doğrudan dokunan, vatandaşımızın derdine ilk elden çare arayan birer gönül elçisidir" şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk halkının tarihindeki kahramanlıklarla da bağlantı kurarak muhtarların görevlerinin önemini vurguladı.

Projeler ve Gelecek Vizyonu

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın güçlü liderliğine de değinerek, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirtti. Sağlık, eğitim ve altyapı gibi birçok alanda projelerle gelecek için güvenli bir ortam yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Önemli Projeler ve Altyapı İhtiyaçları

Hizmet alanı bulunmayan 110 köy muhtarı için yeni prefabrik muhtarlık binaları temin edileceğini ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla önemli projeler hayata geçirileceğini belirten Yılmaz, Girne Asker Hastanesi'nin açılması ve diğer sağlık merkezlerinin inşaatlarına hız verileceğini açıkladı.

Eğitim ve Su Sorununa Çözüm

Yılmaz, Kıbrıslı gençlerin geleceği için KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların altyapı ihtiyaçlarının giderileceğini vurguladı. KKTC'nin su sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen Asrın Projesi ile Anadolu'nun bereketli sularının Kıbrıs'a ulaştırıldığını ifade etti.

Projelerin Kardeşlik Bağının İfadesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, hayata geçirilen her projenin Türkiye ve KKTC arasındaki sarsılmaz bağların en güçlü ifadeleri olduğunu dile getirerek, muhtarların bu süreçteki önemine de dikkat çekti. "Muhtarlarımız, yerelde hayata geçiren, halkımızla aramızda sağlam köprüler kuran gönül elçilerimizdir" dedi. Yılmaz, muhtarların görüş ve önerilerini dikkate alarak projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'na...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'na...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yer aldı.

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