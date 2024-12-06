DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İşbirliği Vurgusu

Yılmaz, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Parlamentolarımız arasındaki uyumlu ve verimli işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye ve KKTC'nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlar arasındaki dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tebrik ve İyi Dilekler

Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Sayın Öztürkler'i ve Divan Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yılmaz, bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerine sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı