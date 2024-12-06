Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

İşbirliği Vurgusu

Yılmaz, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Parlamentolarımız arasındaki uyumlu ve verimli işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye ve KKTC'nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlar arasındaki dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tebrik ve İyi Dilekler

Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Sayın Öztürkler'i ve Divan Üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yılmaz, bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerine sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.