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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü törenlerinde duygu dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı.

Kutlamalar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde tebrikleri kabulü ile başladı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti adına Tatar'ı tebrik ederek dostluk ve kardeşlikle dolu mesajlar sundu.

İkinci tören, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve birçok siyasi parti temsilcisi ile vatandaşlar bir araya geldi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Anıt Özel Defteri'nin imzalanması sırasında Yılmaz, deftere duygusal bir yazı bıraktı:

"Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içerisinde, coşku ve gururla kutluyoruz. Tarihimizden aldığımız kuvvetle 'Milli Davamız Kıbrıs' meselesine sahip çıkıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz.

Ana vatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hürriyetinin, hukukunun ve refahının muhafazası ve geliştirilmesi yönündeki ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğini teyit ediyor, aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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