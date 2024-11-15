Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü kapsamında başkent Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı.

Kıbrıs Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesi

Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin 15 Kasım 1983'te kendi devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli bir adım attıklarını belirtti. Bugünün, Kıbrıs Türk halkının tüm dünyaya egemenliğini ilan ettiği bir gün olduğunu ifade eden Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın adada barış ve huzur sağladığını vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Yılmaz, Rum tarafının Kıbrıs Türklerine karşı izlediği politikaların ve geçmişteki Enosis hayalinin Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesini engelleyemediğini belirtti. “Kıbrıs Adası'ndaki tek meşru devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir” diyerek, federal bir çözüm modelinin artık söz konusu olmadığını dile getirdi.

Uluslararası Statü ve İzolasyon

Uluslararası toplumun KKTC'nin statüsünü tanıması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin haksız izolasyonlara maruz kaldığını belirtti. “Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesine destek vermekten asla geri durmayacağız” dedi.

Kıbrıs Türkleri İçin Gelecek Vizyonu

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması gibi projelerin KKTC'nin ekonomik kalkınmasını destekleyeceğini ifade ederek, “Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türklerinin yüzyılı olacak” dedi. Ayrıca, KKTC'nin modern yaşam standartlarına ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün birlik ve beraberliği sürdürdüğü sürece daha bağımsız ve refah içinde yaşayacağına inandığını belirterek, Kıbrıs Türk devleti için umut dolu bir gelecek diledi. “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.