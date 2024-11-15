DOLAR
34,42 -0,23%
EURO
36,43 -0,49%
ALTIN
2.842,41 -0,26%
BITCOIN
3.071.366,45 -1,65%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 41. kuruluş yıldönümünde bağımsızlık mesajları verdi ve iki devletli çözümün önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü kapsamında başkent Lefkoşa’da düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı.

Kıbrıs Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesi

Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin 15 Kasım 1983'te kendi devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli bir adım attıklarını belirtti. Bugünün, Kıbrıs Türk halkının tüm dünyaya egemenliğini ilan ettiği bir gün olduğunu ifade eden Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın adada barış ve huzur sağladığını vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Yılmaz, Rum tarafının Kıbrıs Türklerine karşı izlediği politikaların ve geçmişteki Enosis hayalinin Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesini engelleyemediğini belirtti. “Kıbrıs Adası'ndaki tek meşru devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir” diyerek, federal bir çözüm modelinin artık söz konusu olmadığını dile getirdi.

Uluslararası Statü ve İzolasyon

Uluslararası toplumun KKTC'nin statüsünü tanıması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin haksız izolasyonlara maruz kaldığını belirtti. “Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesine destek vermekten asla geri durmayacağız” dedi.

Kıbrıs Türkleri İçin Gelecek Vizyonu

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması gibi projelerin KKTC'nin ekonomik kalkınmasını destekleyeceğini ifade ederek, “Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türklerinin yüzyılı olacak” dedi. Ayrıca, KKTC'nin modern yaşam standartlarına ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün birlik ve beraberliği sürdürdüğü sürece daha bağımsız ve refah içinde yaşayacağına inandığını belirterek, Kıbrıs Türk devleti için umut dolu bir gelecek diledi. “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği: 5 Durağı Geçti
2
Küçükçekmece'de Elektrik Panosu Sorunu Apartman Sakinlerini Mağdur Ediyor
3
İYİ Parti: Devletin Temel Görevi Çocukları Korumak
4
ASELSAN, Mavi Balina 2024 Tatbikatı'nda Yenilikçi Teknolojilerini Tanıttı
5
Erzurum'da Kışta Arıcılık: Kovalar Brandayla Korunuyor
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı
7
Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!