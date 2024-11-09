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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşerek KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olmasını temenni etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmede, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üye olacağına olan inancını dile getiren Yılmaz, bu konunun her iki ülkenin iş birliğini güçlendireceğine vurgu yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki Temaslar

Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi'nde Tatar’ın onur konuğu olarak katılması, Yılmaz tarafından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alacaktır. Bu duruma inanıyoruz ve temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü'nün Refahı için Ortak Projeler

Kıbrıs Türkleri'nin yarım asırdır haksız tecritlere maruz kaldığını belirten Yılmaz, Kıbrıs meselesinde çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik açıdan daha sağlam bir temel üzerinde, müreffeh biçimde geleceğe yürüyebilmesi öncelikli hedefimizdir," diyen Yılmaz, sağlık, altyapı ve sosyal hizmet gibi alanlarda kalkınmayı desteklemek için çaba harcanacağını söyledi.

Çözüm Arayışları ve Uluslararası Tanınma

Yılmaz, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasının önemine dikkat çekti. "Kıbrıs'ta bir çözüm, bölgesel istikrarı ve refahı artıracaktır. Çözüm sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm ada ve bölge için barış ve istikrar sağlayacaktır," dedi.

Yılmaz, çözüm arayışlarının iki tarafın rızasını yansıtan gerçekler temelinde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, mevcut BM parametrelerinin tekrar denenmesinin beyhude olduğuna vurgu yaptı. KKTC'nin egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tescili, çözüme ulaşmanın anahtarı olarak gösterildi.

Bu bağlamda, doğrudan uçuşlar, ticaret ve iletişimin önünün açılmasının Kıbrıs Türkü’nün haklarının tanınması açısından önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, Tatar ile aynı görüşleri paylaştıklarını belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Hükümeti ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda) ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

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