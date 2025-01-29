Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Yerleşkesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaatı tamamlanmak üzere olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, yerleşkenin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yılmaz'a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti. Ziyaret sırasında heyet, yerleşke inşaatındaki gelişmeleri yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan heyet, inşaatta görevli çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti tamamladı. Ayrıca, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve bazı KKTC'li bakanlar da ziyarete katıldı.