Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'yi Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yarın KKTC'yi Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, Yılmaz için çeşitli önemli temasları da beraberinde getirecek.

Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

Yılmaz, KKTC'deki programı kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek. Bu görüşmelerde, iki taraf arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Katılacağı Etkinlikler

Lefkoşa'da, Kalkınma Planı Lansmanı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kongresi ve KKTC Muhtarlar Buluşması programlarına katılacak olan Yılmaz, ayrıca Serdarlı köyünde gençlerle buluşmayı planlıyor.

İncelemelerde Bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretinin son bölümünde KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulunacak. Bu ziyaret, Yılmaz'ın KKTC ile olan ilişkileri güçlendirme çabalarının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.