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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde Kaybedilenleri Andı

Cevdet Yılmaz, 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için acılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde Kaybedilenleri Andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Sosyal Medyada Paylaşım Yaptı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzerinden tam çeyrek asır geçmesine rağmen acıları ne yüreğimizden ne de hafızalarımızdan silindi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hem ülkemize hem de tüm insanlığa böylesi acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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