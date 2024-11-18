Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Açılışında Yapay Zeka Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli ziyareti kapsamında katıldığı Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, konuşmasında, önümüzdeki dönemde tüm alanlarda, sağlıktan sulama sistemlerine, enerji üretiminden bürokratik işlemlere kadar üretken yapay zekanın daha etkili kullanılacağını belirtti.

Teknolojik İlerleme ve Sürdürülebilirlik

Yılmaz, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir verimlilik artışı konularında, hem üretim miktarını arttırmanın hem de kaliteyi yükseltmenin önemine değindi. Toplam faktör verimliliğinin, hem emek hem de sermaye kullanımını etkili bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Yapay Zeka ve Eğitim

Yılmaz, yapay zeka, otonom araçlar, robotik sistemler, artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilerin yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkat çekti. Üniversitelerin, bu teknolojilerin geliştirilmesinde kilit rol oynadığını ifade etti ve dijital dönüşümün Türkiye'nin uzun vadeli vizyonunun temeli olduğunu belirtti.

Siber Güvenlik Alanında Yeni Adımlar

Kendisi, siber güvenlik alanında Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesi ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle açılan meslek yüksekokullarından bahsetti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturacaklarını açıkladı ve bu başkanlığın ülkenin siber güvenliğini sağlamada daha etkin bir yapı oluşturacağını belirtti.

Dijital Gençlik ve Fırsatlar

Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi ile 4000 öğrenciye eğitim verileceğini duyuran Yılmaz, bu projelerin gençlere yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Üniversitelerde açılan 73 yapay zeka temelli program ise büyük ilgi gördü.

Pamukkale Üniversitesi’nin Rolü

Pamukkale Üniversitesinin, bölgedeki dijitalleşme çalışmalarında güçlü bir liderlik gösterdiğini belirten Yılmaz, üniversitelerin kalkınma kurumu olarak da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin her köşesindeki çocukların eşit fırsatlarla yetişmesini sağlamak üzere çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Programın sonunda, Yılmaz, üniversitenin stantlarını gezerek bilgi aldı ve Filistinli öğrencilerle sohbet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.