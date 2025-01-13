Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rauf Denktaş'ı Andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rauf Denktaş'ı Vefatının 13. Yılında Andı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 13. yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından anıldı.

Sosyal medya hesabında bir mesaj paylaşan Yılmaz, "Ömrünü Kıbrıs Türk halkının hak, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adayan" Denktaş'ı rahmet ve saygıyla andığını ifade etti. Yılmaz, Denktaş'ın liderliğinde Kıbrıs Türkü'nün eşitlik ve özgürlük mücadelesini KKTC devletini kurarak taçlandırdığını belirtti.

Yılmaz, "Bıraktığı miras, Kıbrıs Türk halkının çok daha güçlü bir gelecek oluşturma yolunda verdiği onurlu varoluş mücadelesinde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun." diyerek Denktaş'a bir kez daha selam durdu.