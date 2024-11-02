Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, S&P'nin Türkiye Kredi Notunu Yükseltmesini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, S&P tarafından Türkiye'nin kredi notunun bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir," ifadelerini kullandı.

Ekonomide Olumlu Gelişmeler

Dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmelerin cari açık üzerinde pozitif etki yarattığını belirten Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Program çerçevesindeki uygulamaların olumlu sonuçları devam etmektedir," dedi.

İhracat ve Dış Ticaret Verileri

İhracatın Ekim ayında yıllık %3,6 artışla 23,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Yılmaz, "Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 262,3 milyar dolara yükselmiştir. İhracattaki bu yükseliş, dış ticaret açığı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır," şeklinde konuştu.

Gelecek Beklentileri ve Nüfuz Artışı

Yılmaz, ayrıca 2024'ün ilk on ayında dış ticaret açığındaki iyileşmenin yıllık %30,4 seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Turizm sektöründeki kazanımlar da dezenflasyon sürecini desteklemektedir," ifadelerini kullandı. Yılın ilk dokuz ayında turizm gelirinin %6,6 oranında arttığı bilgisini paylaşan Yılmaz, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm gelirinin 58,8 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."