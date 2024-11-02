DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.040,23 -0,34%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, S&P'nin Türkiye Kredi Notunu Yükseltmesini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yeniden yükseltmesinin ekonomik güveni artırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, S&P'nin Türkiye Kredi Notunu Yükseltmesini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, S&P tarafından Türkiye'nin kredi notunun bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir," ifadelerini kullandı.

Ekonomide Olumlu Gelişmeler

Dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmelerin cari açık üzerinde pozitif etki yarattığını belirten Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Program çerçevesindeki uygulamaların olumlu sonuçları devam etmektedir," dedi.

İhracat ve Dış Ticaret Verileri

İhracatın Ekim ayında yıllık %3,6 artışla 23,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını aktaran Yılmaz, "Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 262,3 milyar dolara yükselmiştir. İhracattaki bu yükseliş, dış ticaret açığı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır," şeklinde konuştu.

Gelecek Beklentileri ve Nüfuz Artışı

Yılmaz, ayrıca 2024'ün ilk on ayında dış ticaret açığındaki iyileşmenin yıllık %30,4 seviyesinde olduğunu vurgulayarak, "Turizm sektöründeki kazanımlar da dezenflasyon sürecini desteklemektedir," ifadelerini kullandı. Yılın ilk dokuz ayında turizm gelirinin %6,6 oranında arttığı bilgisini paylaşan Yılmaz, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm gelirinin 58,8 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, ekonomiye artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Açıklamaları
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 Liberal Düşünce Kongresi'nde Eğitim Politikasını Anlattı
3
Samsun'da Sahte Kiralık Ev İlanı ile Dolandırıcılık Operasyonu
4
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
5
Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı
6
Lübnanlıların ABD Seçimlerine Dair Umutları ve Endişeleri
7
Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Stratejik İstişareler Gerçekleştirdi

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi