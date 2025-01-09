Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlıklı Nüfus Yapısı İçin Stratejiler Geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sağlıklı nüfus politikaları için stratejiler geliştireceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlıklı Nüfus Yapısı İçin Stratejiler Geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ülke genelinde sağlıklı bir nüfus yapısı oluşturabilmek adına önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "(Nüfus Politikaları) Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek" şeklinde konuştu.

Bu yeni stratejilerin, ülkenin demografik yapısının güçlendirilmesine ve gelecek nesillerin refahına katkı sağlaması hedefleniyor. Kurul, toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hareket edecek ve nüfus dinamiklerine uygun politikalar oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulunun ilk toplantısına başkanlık etti.

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