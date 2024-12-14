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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasını Suriye'nin istikrarı için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şam'da 12 yıl aradan sonra Türkiye Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının, Suriye'nin istikrarı ve bölgede barış ile işbirliğini tesis etme yönündeki Türkiye'nin kararlılığının en somut adımlarından biri olduğunu açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Şam Büyükelçiliğinin Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyete geçmesinin mutluluğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye'nin istikrarı, bölgemizde barış ve işbirliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut adımlarından biridir. Suriye ile kurulan diplomatik temasların, kardeş Suriye halkı için hayatın normale dönme sürecine; Suriye'nin kurumsal, ekonomik ve fiziki koşulları ile yeniden inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Şam Büyükelçiliğimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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