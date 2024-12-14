Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şam'da 12 yıl aradan sonra Türkiye Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının, Suriye'nin istikrarı ve bölgede barış ile işbirliğini tesis etme yönündeki Türkiye'nin kararlılığının en somut adımlarından biri olduğunu açıkladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Şam Büyükelçiliğinin Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyete geçmesinin mutluluğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: