Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şanlıurfa'da Barış Yemeğinde Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Yıldız ve Şenyaşar ailelerinin düzenlediği "Barış Yemeği" programında önemli ifadelerde bulundu. Bu özel etkinlikte, toplumun birlikteliği ve yaşanan acıların onarılması adına bir araya geldiklerini belirtti.

Geçmişin Yarası, Geleceğin Işığı

Yılmaz, konuşmasında, Suruç’ta yaşanan acı olayların her iki aileyi derinden etkilediğini belirterek, "Bu tür hadiselerin sona erdirilmesi ve toplumda yaraların iyileşmesi için buradayız" dedi. Ortak sorumluluk anlayışıyla, aileler arası husumetlerin sona erdirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Barışın Kalıcılığına Dikkat

Yılmaz, barış yapmanın yanı sıra bu sürecin sürdürülebilir olmasının önemine değinerek, "Belirli bir süreden sonra birbirlerine karşı duyulan özenle, bu olay aslında yaşanmamış gibi kalıcı bir barış sağlamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Barışın sadece iki aile için değil, toplumun birliği ve kardeşliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Bu barış, Türkiye’nin huzuru ve birliği içinde çok kıymetlidir" dedi.

Teşekkür Mesajları

Programda, Yılmaz’ın yanısıra isimlerini anarak teşekkür ettiği önemli isimler arasında Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder, Abdulhamit Gül ve Ahmet Türk de yer aldı. Yıldız ve Şenyaşar ailesi temsilcileri, birlik ve beraberlik mesajlarıyla birbirlerine sarılarak el sıkıştılar.

Birlik İçin Bir Araya Geldiler

Etkinlikte ayrıca, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri de yer aldı. Barış yemeğinde, ortak geleceğe dair umut verici mesajlar verildi ve birlikte huzurlu bir yaşam temenni edildi.

Bu barış yemeği, 14 Haziran 2018 tarihinde yaşanan ve kanlı bir çatışmaya yol açan olayların ardından önemli bir adım oldu. Yaşanan bu acıların unutturulmaması ancak toplumsal birliktelik ve barış anlayışıyla mümkün olacaktır.