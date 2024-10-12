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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis'e sunulan yeni paket hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Savunma Sanayi Destekleme Fonu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Meclis'e sunulan yeni bir paketin detaylarını paylaştı. Yılmaz, özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yönelik hayata geçirilecek desteklerin önemini vurguladı.

Paketin İçeriği

Yılmaz, ilgili paketin bütçeye herhangi bir yük getirmeyeceğini ifade etti. "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek." şeklinde konuştu.

Hedeflenen Amaçlar

Kendisi, paket ile birlikte ülkenin savunma sanayisinin güçlendirilmesinin amaçlandığını, bu yöndeki adımların da titizlikle atılacağını sözlerine ekledi.

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