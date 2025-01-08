DOLAR
35,38 -0,12%
EURO
36,55 0,12%
ALTIN
3.018,78 -0,36%
BITCOIN
3.388.958,41 0,95%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Kuruluşunu Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kuruluşunu kutladı ve siber tehditlere karşı alınacak önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Kuruluşunu Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görevlerini şu şekilde açıkladı: "Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek ve bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaktır."

Son olarak, Yılmaz, “Ülkemize yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve bu alanda kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uzlaşma ile Suçlar Çözüme Kavuştu: 3 Bin 488 Dosya Anlaşmayla Sonuçlandı
2
Antalya'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti
3
Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı: Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun Değerlendirmeleri
4
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Başbakanları Sınırda Buluştu
5
Biden Yönetimi, 11 Eylül Sanıklarıyla Yapılan Anlaşmayı Engellemek İçin Mahkemeye Başvurdu
6
OpenAI CEO'su Sam Altman, Kız Kardeşi Tarafından Cinsel İstismar İddiasıyla Karşılaşıyor
7
Bitlis'te Suriye Uyruklu Terörist Tutuklandı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor