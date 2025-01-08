Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Kuruluşunu Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görevlerini şu şekilde açıkladı: "Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefler belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek ve bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaktır."

Son olarak, Yılmaz, “Ülkemize yönelik siber tehditlerin önlenmesi ve bu alanda kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.