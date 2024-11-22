DOLAR
34,57 -0,24%
EURO
36,01 0,58%
ALTIN
3.006,85 -1,6%
BITCOIN
3.397.573,54 -0,21%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile savunma işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve iki ülke arasındaki savunma ve terörle mücadele konularındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, karşılıklı ticaret ve enerji alanındaki ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin yanı sıra, Türkiye’nin Somali’nin kalkınmasına yönelik sağlık ve insani yardım konusundaki faaliyetleri de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak, "Yıllar içerisinde stratejik bir boyuta ulaşan Somali ile ilişkilerimizin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca, "Türkiye olarak tüm kurumlarımızla, Somali halkının refahına ve huzuruna katkıda bulunmak için samimi çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Somaliland'da barışçıl bir ortamda gerçekleşen seçimlerin, tüm Somali halkına ve Somaliland'a barış, istikrar ve refah getirmesini temenni ediyor, Somali halkına sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum." diyerek düşüncelerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u (solda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı
3
Hamas: İsrail Gazze'ye Yardımı Engellemekte Israr Ediyor
4
1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak
5
Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
7
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak