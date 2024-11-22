Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve iki ülke arasındaki savunma ve terörle mücadele konularındaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, karşılıklı ticaret ve enerji alanındaki ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin yanı sıra, Türkiye’nin Somali’nin kalkınmasına yönelik sağlık ve insani yardım konusundaki faaliyetleri de değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunarak, "Yıllar içerisinde stratejik bir boyuta ulaşan Somali ile ilişkilerimizin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca, "Türkiye olarak tüm kurumlarımızla, Somali halkının refahına ve huzuruna katkıda bulunmak için samimi çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Somaliland'da barışçıl bir ortamda gerçekleşen seçimlerin, tüm Somali halkına ve Somaliland'a barış, istikrar ve refah getirmesini temenni ediyor, Somali halkına sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum." diyerek düşüncelerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u (solda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.