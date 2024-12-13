Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Stratcom Summit 24'te Yapay Zeka ve Suriye Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nun (Stratcom Summit 24) açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'deki geçiş sürecinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim temennimiz bu geçiş sürecinin en sağlıklı şekilde işlemesi ve tüm Suriye halkını kapsayacak şekilde, farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı etnik kimliklerden Suriye halkının tamamını kapsayan bir anlayışla devam etmesidir" dedi.

Forumun ana temasının "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" olduğunu belirten Yılmaz, bu teknolojinin hayatın her alanında etkili bir dönüşüm sağladığını ifade etti. Yapay zekanın sağladığı fırsatlarla birlikte, siber güvenlik ve etik ilkelerin önemine vurgu yaptı. Yeni bir kurumsal yapıyla güçlü bir siber güvenlik başkanlığı oluşturacaklarını belirtti.

Yılmaz, yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomideki potansiyeline değinerek, bu alandaki çalışmaların, Çin ve Hindistan'ın toplam ekonomik büyüklüğünden daha fazla katkı sağlamasının beklendiğini aktardı. Ayrıca, bireysel kötüye kullanımların yanı sıra ekonomik ve siyasi çıkarlar için teknoloji kötüye kullanan güç odaklarının varlığına da dikkat çekti.

Suriye konusuna dair Yılmaz, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine sonuna kadar saygılıyız" diyerek, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası toplumdan destek çağrısında bulundu. Yılmaz, Türk devletinin Suriyelilere olan dayanışmasını sürdüreceğini vurgulayarak, bu süreçte Suriyeli kardeşlerin Türkiye ile Suriye arasında güçlü bağlar kuracağına inandığını ifade etti.

Yılmaz, insan odaklı bir yapay zeka anlayışını benimsemenin insanlık için bir zorunluluk olduğunu belirtti ve strategik tartışmaların dünyada daha sürdürülebilir bir dijital ekosistem inşa edilmesine yardımcı olacağını vurguladı.