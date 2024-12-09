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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü İçin Güvenli Ortam Şart

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriyelilerin güvenli ve onurlu dönüşü için ekonomik ve siyasi düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü İçin Güvenli Ortam Şart

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşü ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Güvenli ve Onurlu Dönüş İçin Çaba

Yılmaz, "Güvenin tesisi, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde dönecektir" dedi.

Ekonomik ve Siyasi İyileştirmeler

Yılmaz’ın bu ifadeleri, mülteci dönüşlerinin güvencesi ve desteklenmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar sağlanmadan, Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanmasının zor olduğunu vurguladı.

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