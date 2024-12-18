Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Terörün gölgesinde siyaset olmaz"

Yılmaz, Terörle Mücadele ve Siyasi Üslup Üzerine Değindi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2025 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, terörün siyasetteki etkilerine vurgu yaparak, "Terörün gölgesinde siyaset olmaz. Nasıl ki demokrasi askeri ve bürokratik vesayet altında olmazsa, hiçbir siyasi partinin de terör örgütlerinin gölgesi altında siyaset yapmaması gerekir," ifadelerini kullandı.

Hizmetlerin Zihniyetle İlişkisi

Yılmaz, AK Parti hükümetlerinin 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yönettiğini belirterek, altyapıdan ekonomiye, demokratik reformlardan dış politikaya pek çok alanda hizmet ve eserler sunduklarını söyledi. Hizmetlerin ardındaki zihniyete dikkat çekerken, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne atıfta bulundu. Yılmaz, bu zihniyetin millet odaklı olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Temelleri

Cumhur İttifakı'nın millet tarafından kurulduğuna dikkat çeken Yılmaz, 15 Temmuz gecesi meydana gelen olayların, bu ittifakın oluşumuna zemin hazırladığını ifade etti. "Devletle milleti ayrıştıran anlayışlara karşıyız" diyen Yılmaz, Türkiye’nin çok yönlü gelişimi için milletle devletin buluşmasını savundu.

Kapsayıcı Bir Millet Anlayışı

Millet anlayışlarının kapsayıcı olduğuna inanan Yılmaz, etnik kimliğe dayalı bir yaklaşım sergilemediklerini vurguladı. “Hiçbir zaman dar bir millet anlayışına sahip olmadık. Bu anlayışımızı modern dünyanın demokratik birikimiyle bütünleştiriyoruz,” dedi.

Vesayete Son Verme Vurgusu

Yılmaz, Türkiye'nin uzun yıllar vesayetçi anlayışlarla mücadele ettiğini hatırlatarak, toplumsal özgürlüğün önemini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların özgür iradesiyle seçme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Terörle Mücadele

Kürt vatandaşlarla ilgili yapılan tartışmalara değinen Yılmaz, "Bizim Kürtlerle, Kürtçe ile bir sorunumuz yoktur. Bizim meselemiz terörsüz Türkiye'dir," diyerek terör ile hukuksuz yapılar arasındaki ayrımı çizdi.

Kimliklerin İstismarı ve Siyasi Kamplaşma

Kimliklere yönelik saygılı olduklarını ancak kimlik siyaseti ile istismarcı anlayışlara karşı olduklarını belirtti. Alevilik ve Kürt vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalardaki kapsamı değerlendiren Yılmaz, toplumun huzur ve refahını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Anayasa ve Siyasi Reformlar

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sisteminin önemine dair eleştirilere de yanıt vererek, ülkenin siyasi istikrarının korunmasının önemine dikkat çekti. Zaman içinde bu sistemin kıymetinin daha iyi anlaşılacağını ifade etti.