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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye, Afrika'nın Gelişimine Katkı Sağlamaya Devam Edecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Matekane ile ortak basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini güçlendirme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye, Afrika'nın Gelişimine Katkı Sağlamaya Devam Edecek'

Yılmaz ve Matekane'den Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Türkiye, Afrika kıtasının her alanda gelişmesine ve ilerlemesine kardeşlik temelinde katkıda bulunmaya devam etmektedir." dedi.

Lesotho ile Tarihi Ziyaret

Yılmaz, Matekane'nin Türkiye'yi ziyareti üzerine, "Sayın Başbakanın ziyareti, Lesotho Krallığı'ndan ülkemize bu zamana kadar gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret olarak tarihi bir niteliktedir" şeklinde konuştu. Ayrıca bu ziyaretin, Lesotho ile ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey temasların artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Afrika Yaklaşımı

Afrika ülkeleriyle ticari ilişkilerde karşılıklı anlayış ve kazan-kazan ilkelerini benimsediklerini belirten Yılmaz, "Kıtada 60'ın üzerinde noktaya uçan Türk Hava Yolları, TİKA, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız aracılığıyla kardeş kıtayla her zaman iş birliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Hacmi Hedefleri

Ticaret hacminin 2003'te 5,4 milyar dolar seviyesinden 2023'te 37 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, "Hedefimiz, kıtayla ticaret hacmimizi en kısa sürede 50 milyar dolara ulaştırmaktır." diye ekledi.

Yeni Projeler ve Hedefler

Yılmaz, Lesotho ile ikili ticaretin ve yatırımların artırılmasına yönelik yeni adımlar atma konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "İlk aşamada 50 milyon dolar ticaret hacmi hedefimiz var, ancak uzun vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek İşbirlikleri

Lesotho Başbakanı'nın Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "İş dünyası ve karşılıklı yatırım olanaklarının etraflıca ele alınması faydalı olacaktır. Bize düşen gerekli ortamı sağlamak ama sonuca gidecek olan iş dünyalarımızdır." dedi.

Türk Yardımlarının Önemi

TİKA’nın Lesotho’da sosyal kalkınmaya yönelik projelere devam ettiğini dile getiren Yılmaz, Lesotholu öğrencilere burs vererek Türkiye ile ülkeleri arasında köprü kurulmasını önemsediklerini vurguladı.

Sonuç ve İletişim Mesajı

Yılmaz, Lesotho halkına sevgi ve selamlarını ileterek, Türkiye'nin her alanda işbirliği yapma iradesinin tam olduğunu belirtti. Heyetler arası görüşmeler ise, çeşitli bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) ile Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) ile Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane (solda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) ile Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) ile Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane (solda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

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