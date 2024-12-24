Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Dünya Lojistiğinde Merkezi Bir Konum Elde Edecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları" Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konum, siyasi ilişkiler ve inisiyatiflerle dünya lojistiğinde merkezi bir konum elde edeceğine inandığını ifade etti.

Kazaya Maruz Kalanlara Taziyeler

Yılmaz, Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Hadisenin adli ve idari yönleriyle çok boyutlu bir şekilde incelendiğini belirtti.

Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün Önemi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin hayata geçirilmesinde ulaştırma ve lojistik sektörünün kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin küresel ticaretin şekillenmesinde belirleyici bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Orta Koridor ve Yeni Fırsatlar

Yılmaz, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye ulaşabildiğini belirterek, Asya ile Batı arasındaki ticaretin gerçekleştirilmesinde "Orta Koridor"un önemini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle "Orta Koridor"da inisiyatif alındığını ve bu koridorların mutlaka geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi ve Bölgesel Etkisi

Yılmaz, "Kalkınma Yolu" koridorunun Irak'ın Faw Limanı'nda sanayi bölgesi planlandığını belirtirken, bu projenin Güneydoğu Anadolu'nun bölgesel kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye'nin Rolü ve Yeni Perspektifler

Suriye konusunda yeni bir dönem başladığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanması ve güvenliği için her türlü gayreti göstereceğini belirtti. Yılmaz, Suriye'nin coğrafi konumunun ülkenin taşımacılığı açısından yeni fırsatlar sunmasını beklediğini söyledi.

Dijitalleşme ve İklim Politikaları

Yılmaz, ulaştırma alanında teknolojik gelişimlerin önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin lojistik alanında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, iklim kanunu çalışmalarının tamamlandığını ve en kısa sürede yasalaşmasını beklediklerini belirtti.

Kamu-Özel İşbirliği Vurgusu

Ulaştırma ve lojistik alanındaki başarının sırrının kamu ve özel sektör işbirliği olduğunu kaydeden Yılmaz, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirebilmesi için bu işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.