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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Irkçılığa Karşı Örnek Oluyor

Cevdet Yılmaz, İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin tutumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Irkçılığa Karşı Örnek Oluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İnsanlığa Örnek Olunduğunu Belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insanlığa örnek bir tutum sergilediğini ifade etti. Yılmaz, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Irkçılığın, yabancı düşmanlığının körüklendiği, popülist söylemlerin siyaseti egemenliği altına aldığı bir dönemde Türkiye'nin tavrı insanlığa örnek olmuştur." dedi.

Din Adamlarının Rolü ve Aile Değerleri

Yılmaz, din adamlarının İslam'ın rahmet dolu mesajlarını yayma çabasını vurgulayarak, toplumun temel taşı olan aile yapısına dikkat çekti. Aile değerlerinin korunması gerekliliğinin altını çizen Yılmaz, "Aile, toplumun temel taşıdır. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur." ifadelerini kullandı.

İslamofobi ve Ayrıştırma Projeleri

Yılmaz, dünyada İslam karşıtı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "İslamofobi, sadece bir nefret kampanyası değil, aynı zamanda ayrıştırma, bölme ve çatıştırma projesidir." dedi. Yılmaz, din adamlarından bu konuda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çabaların artırılmasını istedi.

Suriye ve Filistin Konusundaki Desteğimiz

Yılmaz, Suriye halkının barış içinde yaşaması için gerekli desteği sunma kararlılıklarını yineleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, mazlum Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Toplantının Dışında

Toplantının sonunda, Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte eski eserleri inceledi ve Diyanet İşleri Başkanlığı şeref defterini imzaladı.

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