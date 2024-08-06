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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Üstel Görüştü

Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Projeler ve işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Başbakanı Üstel Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması süreci üzerine yapılan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Projeler ve Reformlar Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmede, KKTC'nin kalkınmasına yönelik projelerin yanı sıra, gerekli reformların hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'deki projelerin zamanında tamamlanması için gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı hedefliyoruz ifadesini kullanan Yılmaz, "Geçtiğimiz yılda olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de etkili işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. Türkiye olarak, uluslararası kamuoyuna Kıbrıs Türkleri'nin haklı davasını anlatmaya ve KKTC'yi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel'e nazik ziyareti için teşekkür ederek, işbirliği vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

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