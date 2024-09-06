Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ekonomik İşbirliği Mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Ekonomiyi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede, KKTC'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olma amacı vurgulandı. Yılmaz, "Halkın refah seviyesinin artırılması ve daha rekabetçi bir ekonominin oluşturulması için çalışıyoruz" dedi.

Heyetler Arasında Enerji Arz Güvenliği Toplantısı

Yılmaz ve Tatar’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililer katıldı. Bu toplantıda, KKTC’nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirliği konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Yılmaz, "Bölgemizin enerji ihtiyacını karşılamak için gereken adımları atıyoruz. 2022’den bu yana, yaklaşık 12 milyon avro değerinde destek sağlamış durumdayız" dedi.

Yılmaz, kurulan mobil elektrik santralleriyle ilgili de bilgi vererek, "2022 yılından bu yana yatırım yapılan toplam tutar 17,26 milyon avro. Bu yatırımlar, hizmetin sürekliliği açısından oldukça önemli" ifadesini kullandı.

Uzun Vadeli Çözümler ve İşbirliği Vurgusu

Toplantıda, kısa vadeli çözümlerin yanı sıra uzun vadeli enerjinin yapısal sorunları üzerinde de duruldu. Yılmaz, "Kıbrıs'ın Türkiye üzerinden Avrupa ile entegrasyonu, daha rasyonel ve maliyet etkin bir çözüm olacaktır" diye belirtti.

KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik iktisadi işbirliğinin önemini tekrarlayan Yılmaz, ticaret, turizm, eğitim ve altyapı gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi. Geçmişle mukayese edilemeyecek bir seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

Gelecek Vizyonu ve Hedefler

Yılmaz, ilerleyen süreçte Kuzey Kıbrıs'ın, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile daha da güçleneceğini ve bu konulardaki yatırımların devam edeceğini bildirdi. Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs ekonomisine de kuvvetli bir istikrar sunacağını belirtti.

Görüşmelerin ardından Yılmaz, Tatar, Başbakan Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 5), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 7) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağ 4) ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 5), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 7) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağ 4) ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 5), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 7) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağ 4) ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 5), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 7) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağ 4) ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 5), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 7) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağ 4) ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağ 5), KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 7) ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim (sağ 4) ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.