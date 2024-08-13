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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Müjdesi Verdi

Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye'ye yatırım yapma kararlarını açıkladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Müjdesi Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yatırım Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bülent Yılmaz, uluslararası şirketlerin Türkiye'ye yönelik yatırım kararı aldığını duyurdu. Gelecek dönemde, bu adımların ardında yeni müjdelerin geleceği mesajını verdi.

Yatırım İkliminin Güçlenmesi Bekleniyor

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ülkemize yatırım yapmayı düşünen uluslararası firmaların artışı, ülkemizin ekonomik potansiyelinin bir göstergesi. Önümüzdeki süreçte, bu yatırımların yanı sıra yeni haberlerin de gelmesini heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

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