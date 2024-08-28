Cumhurbaşkanı Yardımcısından Vergi Rekortmenlerine Tebrik

2023 Yılının Vergi Rekortmenleri Selçuk ve Haluk Bayraktar

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı vergi rekortmenleri Selçuk ve Haluk Bayraktarı kutladı. Yılmaz, başarılarının ardında yatan sebeplerden bahsederek,"Vergi rekortmeni olan Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Başarı, stratejik bir alana odaklanma, büyük bir emek ve adanmışlık gerektiriyor."

Milli Teknoloji Hamlesi ve Girişimcilik

Yılmaz, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde oluşturulan ekosistemin yeni girişimciler için bir model olmasını umduğunu ifade etti. "Ülkemizin büyük sermaye gruplarını daha fazla Ar-Ge yapmaya ve genç girişimcileri desteklemeye davet ediyorum"