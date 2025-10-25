Cumhurbaşkanı Yılmaz İstanbul'da: 'Kan Kardeş Oluyoruz' Etkinliğinde Enflasyon ve 500 Bin Sosyal Konutu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yılmaz İstanbul'da 'Kan Kardeş Oluyoruz' Programında Konuştu

Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (KÜDEF) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 5. Kültür Etkinliği "Kan Kardeş Oluyoruz" programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinliğin birlik ve dayanışmayı güçlendirmesini diledi.

Enflasyon ve Ekonomi Politikası

Yılmaz, ekonomiyi büyütürken en temel sorun olarak görülen enflasyonla mücadelenin önceliklendirildiğini vurguladı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesini sunduklarını hatırlattı. Konuşmasında şunları ifade etti: "Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer taraftan en temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi de önceliklendirmiş durumdayız. Bu yılın sonunda inşallah enflasyonumuz yüzde 30'un altına gelecek. Gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz ve bunun için büyük bir gayret sarf ediyoruz."

Yılmaz, son 23 yılda elde edilen kazanımlarda sivil toplum kuruluşlarının rolüne dikkat çekerek, "16 yıldır kesintisiz büyüyorsak, 2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirimizi bugün 1,5 trilyon doların üzerine çıkardıysak bunu sizlerle birlikte yaptık" dedi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlik içinde yürüme çağrısı yaptı.

Deprem Yardımları ve Sosyal Konut Hamlesi

Yılmaz, Türkiye'nin 2023'te yaşadığı 6 Şubat depremlerine ilişkin devlet ve millet dayanışmasını hatırlatarak, bugüne kadar deprem bölgesine 3 trilyon lira harcandığını belirtti. Ayrıca dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi"ni Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirerek, 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini aktardı.

Birlik, İç Cephe ve Bölgesel Mesajlar

Belirsizliklerin arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı inisiyatifin "Terörsüz Türkiye" olduğunu söyleyen Yılmaz, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz, buna inanıyoruz" ifadeleriyle birlik vurgusu yaptı. Bölge üzerinde oyun kuran aktörlerin halkları bölmeye çalıştığını, buna karşı en iyi yanıtın kardeşliği ve iç cepheyi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Filistin ve İnsani Yardımlar

Yılmaz, Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde önemli mesafe alındığını ifade ederek, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği açıkladı. Sağlanan ateşkesin önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti ve "Türkiye olarak insani yardımlarda da en önde gelen ülkeler arasındayız, bunu da devam ettireceğiz" dedi. Ayrıca bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti hedefi doğrultusunda iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Suriye, Sudan ve Yemen'deki mazlum halklara yönelik desteğin süreceğini belirten Yılmaz, Kudüs'ün ve Filistinlilerin özgür bir geleceğe ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Program Katılımcıları ve Umre Projesi

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, 15 yıl önce başlattıkları umre projesinin 20 kişiyle başladığını, yıllar içinde kapsamının genişlediğini belirtti. İzsiz, KÜDEF ile ortak yürütülen program kapsamında bu yıl itibarıyla 500 kişiyi umreye göndereceklerini açıkladı.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, KÜDEF Başkanı Eyüp Sabri Atay ve davetliler katıldı.

