Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli B.G.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:02
Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Hakaret Nedeniyle Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, izinsiz gösterilerde "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren sloganlar atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan B.G.Y. hakkında gözaltı talimatı verildi.

Görev Başında Emniyet Güçleri

Talimat doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen B.G.Y., "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Tutuklama Kararı Çıktı

Mahkeme, yapılan başvurunun ardından şüpheli hakkında tutuklama kararı vererek, adalet süreçlerinin işletilmesine devam etti.

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