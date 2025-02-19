Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Zanlı Hatay'da Yakalandı

Sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar yapan 49 yaşındaki zanlı Hatay'da gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:51
Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Zanlı Hatay'da Yakalandı

Hakaret İçerikli Paylaşım Yapan Zanlı Yakalandı

Sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı, devlet erkanına ve vatandaşlara hakaret eden bir şüpheli, Hatay'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen sanal devriyeler sırasında bu kişinin hakaret suçunu işlediğini tespit etti.

Şüphelinin Belirlenmesi ve Gözaltına Alınması

Yapılan detaylı incelemelerde, 49 yaşındaki T.G.'nin sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı dahil, çeşitli devlet görevlilerine ve vatandaşlara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Kimlik bilgileri doğrulanan zanlı, dün Hatay'da gözaltına alındı.

İşlemler Devam Ediyor

Zanlı, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi verildi.

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