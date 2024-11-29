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Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:07
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeye Açıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşülen Konular

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı dışında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve diğer bazı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri, 2023 yılı kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

2025 Gelir Bütçesi ve Kesin Hesap Kanunları

Komisyonda ayrıca 2025 yılı Gelir Bütçesi, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin maddeleri ele alınacak.

İYİ Parti'nin Eleştirisi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, görüşmelere geçilmeden önce yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Usta, bu verilerin Türkiye'nin teknik olarak resesyona girdiğini gösterdiğini savunarak, bu rakamların görüşmelerin ve bütçenin seyrini etkileyebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Yanıtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Usta'nın Türkiye'nin teknik olarak resesyona girdiğine yönelik sözlerine, "Böyle bir şey söz konusu değil." yanıtını verdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde sunumuna başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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