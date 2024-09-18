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Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nden Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyon iddialarını yanıtladı. Almanya, Japonya, Diyanet ve Cezaevi ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:03
Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nden Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'ni Yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nin 144. sayısını kamuoyuna duyurdu.

Almanya ve Japonya İle İlgili İddialar Asılsız!

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" ve "Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Almanya'nın temsilciliklerinde vize randevu sisteminin devam ettiği ve bu konudaki bilgilendirmenin sosyal medyada kasıtlı olarak çarpıtıldığı belirtildi. Ayrıca, Japonya ile Türkiye arasında mevcut olan vize muafiyetinin geçerli olduğu hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı ve Köpek Olayı

Bültende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında çıkan iddiaların da asılsız olduğu duyuruldu. İddiaların, Erbaş'ın konuşmasının bağlamından koparılmasıyla oluştuğu bilgisi aktarıldı.

Ayrıca, Tokat Zile Cezaevi Lojmanında bir köpeğe şiddet uygulandığına dair iddiaların da yanlış olduğu, güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde infaz koruma memurunun yalnızca köpeği uzaklaştırmak amacıyla hareket ettiği tespit edildi.

Veri Sızıntısı İddiaları Yalanlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile medyada yer alan bir diyalogun manipüle edildiği bildirildi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında sızdırılan veri olmadığı, Google'dan yardım istemediği vurgulandı. Ayrıca, bazı vatandaşların şifrelerinin çalındığı ve buna bağlı hukuki işlemlerin başlatıldığı da ifade edildi.

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