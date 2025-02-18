Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan'dan ABD Tarifeleri Açıklaması: Türkiye'yi Etkilemeyecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, Tarife Politikalarını Yorumladı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Aşan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının Türkiye ekonomi üzerindeki etkisi hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Aşan, Trump'ın uyguladığı tarife politikalarının Çin, Meksika ve Kanada gibi ülkeleri etkileyecek boyutta Türkiye'yi etkilemesini beklemediğini ifade etti. "Bu politikaların Türkiye üzerinde doğrudan çok fazla etkisi olacağını düşünmüyorum," diyen Aşan, Türkiye'nin finansal istikrarının bu tür dış etkilere karşı direncini koruyacağını vurguladı.

İstanbul Finans Merkezi Üzerine

Ayrıca Aşan, İstanbul Finans Merkezi ile ilgili projeleri ve hedefleri de gündeme getirerek, finansal sektördeki büyüme ve gelişmelere dikkat çekti. Bu kapsamda, Türkiye'nin global finans sistemindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik adımların gerekliliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan (sağda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan (sağda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.