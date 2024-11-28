Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum, Kürt Statü Hakkını Emperyalist Proje Olarak Değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde gerçekleştirdiği açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Uçum, "Bizim mücadele ettiğimiz konu 'Kürtlere statü hakkı' olarak ifade edilen, bu bağlamda Kürtleri devlet arayışına yönelten ve Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen emperyalist projedir. Devlet bu konuda inisiyatif almıştır ve bu projeyi kökünden çöpe atacak bir süreç yürütmektedir," dedi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Uçum, terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşmak için gerekli adımların atıldığını belirtti. "Devletin aldığı inisiyatif, eski yöntemleri yeniden uygulamayacaktır. Terörün siyaset, kültür ve sosyo-ekonomik alanlardan tamamen tasfiye edilmesi gerekmektedir," ifadelerini kullanan Uçum, bu konuda kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

Yerel Yönetimler ve Terörle Mücadele

Uçum, terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Hiçbir yerel yönetim terör örgütüne yardım etmeyecektir. Bu noktada atılan adımlar, terörle mücadelede zaaf oluşturacak bir yaklaşım olarak görülmelidir," dedi. Ayrıca, kayyum uygulamalarının da bu çerçevede devam edeceğini ifade etti.

Kürt Sorunu ve Emperyalizm

Uçum, Kürt sorununun dışarıdan üretilen bir mesele olduğunu belirterek, "Emperyalizm, dış Kürt sorununu üretmiştir. Bu sorun, Türkiye'nin nesnelliği ile ilgili değildir ve sadece bir projedir," dedi.

Devletin Almış Olduğu İnisiyatif

Uçum, emperyalist güçlerin Kürtlere yönelik vaatlerini eleştirerek, "Türkiye'nin Kürtleri, kurtuluş ve kuruluş sürecinde kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlerin milli devletidir," şeklinde konuştu.

Terör Vesayeti ve Siyaset

Uçum, TBMM çatısı altında terör vesayetinde siyaset yapan partilerin artık olmayacağını da vurguladı, "Ya bunlar kendi iradeleri ile hareket edecek ya da gerekli hukuki tedbirler alınacaktır," dedi. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları ve Gelecek

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddia edilen "umutkar olmama" durumu ile ilgili de açıklama yaparak, "Bu, devletin aldığı inisiyatife ilişkin değil, durumu desteklemeleri gereken aktörlerin tutumlarıyla ilgilidir," diye ifade etti.

Son olarak, Uçum, Türkiye'nin gücünün zirveye ulaştığını ve bu süreçte alınan inisiyatifin toplumun geniş kesimlerinden destek gördüğünü belirtti. "Artık kimsenin bu dayanışma ve mücadele ruhunu sorgulama lüksü yoktur," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.