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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 'Genel Sekreterlik' Oldu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, yeni yayımlanan kararnamelerle 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' olarak yeniden adlandırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 01:49
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 'Genel Sekreterlik' Oldu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın Yeni Adı: Genel Sekreterlik

Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ismi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi olarak duyurulmuştur. Yeni düzenleme ile birlikte, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci kısmının başlığı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak güncellenmiştir.

Mevzuatta yapılan değişiklikler, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yönelik atıfların artık Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, İdari İşler Başkanına yapılan atıfların ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılacağını belirtmektedir.

Ek olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılmış kabul edilecektir. 1, 2 ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde geçen İdari İşler Başkanı ifadeleri Genel Sekreter olarak, İdari İşler Başkanlığı ifadeleri ise Genel Sekreterliği olarak güncellenmiştir.

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