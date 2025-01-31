Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Alev Alatlı Sempozyumu'nda Konuştu

Alev Alatlı Sempozyumu'nda önemli mesajlar verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu" açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altun, Türkiye'nin bugün büyük bir özgürleşme mücadelesi verdiğini ve dünyayla vuruşa vuruşa zincirlerini kırma çabası içerisinde olduğunu vurguladı.

Özgün Modernleşme Mücadelesi

Altun, Alev Alatlı'nın "Düz akılla anlaşılmaz, pergele cetvele gelmez" sözüyle ifade ettiği Türkiye'nin modern dünya tarihinde ön açıcı bir rol üstlendiğini belirtti. "Bir taraftan Türkiye bir yönüyle özgün modernleşme savaşı veriyor. Bütün dayatılan batılılaşma programına, ideolojisine, aktörlerine ve kurumlarına karşı bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

Alev Alatlı'nın Hakikat Arayışı

Fahrettin Altun, Alev Alatlı'nın, gözünde hakikatin, adaletsiz dünyada korunması gereken en önemli değer olduğuna dikkat çekerek, "Onun perspektifinde milletimiz için dertlenir ve hakikat ile takat arasında mücadele verir" diye konuştu.

Umudun Temelleri

Alatlı'nın kızı Funda Firuz Aktan'ın sözlerine atıfta bulunan Altun, "Umudu diri tutmak, cesaret vermek, topluma 'Konuşmaya cüret et, artık sıra sende' mesajı vermek onun en önemli mirasıdır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Alev Alatlı'nın postmodern faşizm dediği yeni dünya düzeninin başarılı olamayacağına dikkat çekti.

Bilgi ve Eğitim Üzerine Vurgular

Alatlı'nın bilgi tekelini kırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu belirten Altun, "O, eğitim neferi olarak bu bilgi telakkisini inşa etme gayreti içinde olmuştur" diye ekledi. Alatlı'nın romanları aracılığıyla Türkiye toplumunu anlama çabasını da vurguladı.

Sempozyumun Önemli Katılımcıları

Sempozyuma Alev Alatlı'nın ailesinin yanı sıra yazarlar, akademisyenler ve davetliler katıldı. Sempozyum, "Tanıklıklar-Hatıralar ve Düşünceler", "Edebiyat ve Roman-Alev Alatlı'nın Kaleminden Dünya", "Düşünce ve Eleştiri-Alev Alatlı’nın Zihinsel Ufku" gibi oturumlarla son bulacak. Altun, sempozyumun hayırlara vesile olmasını dilerken, Alatlı için de rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen "Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.