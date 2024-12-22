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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP Sözcüsü Yücel'in açıklamalarına yanıt vererek sert ifadeler kullandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP Tavrına Sert Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in son açıklamalarına karşı sert bir tepki gösterdi. Altun, Yücel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümete yönelik sözlerini kınayarak, "Güçlü Türkiye'nin liderine, seçilmiş milli iradeye soytarı demek sizin haddiniz değildir," ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyadaki Sert Açıklama

Altun, sosyal medya hesabında Yücel'in paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye'nin uluslararası arenada elde ettiği kazanımlardan rahatsızlığınızı, en sakil şekilde ortaya koymuşsunuz. Bu zırvaları yazarken, büyük bir gaflet içinde olduğunuzu belirtmeliyim," dedi.

2023 Seçimleri Örneği

Altun, CHP'nin kaybettiği 2023 seçimlerini hatırlatarak, bunun aziz Türk milletinin iradesinin bir yansıması olduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kesin bir zaferle çıktı, partinizse ağır bir hezimete uğradı," diye ekledi.

Eğitim ve Demokrasi Meselesi

CHP'nin eğitim anlayışını sorgulayan Altun, "Sizin zihniyetinizle eğitimi bir araya getirdiğimizde insanların en temel hakkı olan eğitim imkanlarını kısıtlamaktan başka bir şey gelmiyor. Bu millet 15 Temmuz'da tarih yazdı ve devrik genel başkanınızın o darbeci zihniyetle nasıl bir tutum sergilediğini unutmamalıyız," dedi.

Sonuç Olarak

Altun, Atatürk'ün barış anlayışının dar bir vizyonla algılandığını belirterek, Türk milletinin geleceğini asla karanlığa teslim etmeyeceğini vurguladı. "Güçlü Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, milli iradeye soytarı demek sizin haddiniz değildir. Hatırlatırız," ifadeleriyle son noktayı koydu.

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