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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Deprem Paylaşımı: 'Önce Yaralarımızı Saracağız'

Fahrettin Altun, 6 Şubat depremleri sonrası devletin önceliğinin deprem bölgesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Deprem Paylaşımı: 'Önce Yaralarımızı Saracağız'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceliklerine vurgu yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın öncelik verdiği gibi hiçbir icraat deprem bölgesindeki çalışmaların önüne geçmedi. 'Önce yaralarımızı saracağız' dedik ve depremzede kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa ivedilikle hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz," ifadelerine yer verdi.

Asrın Felaketi ve Dayanışma Mesajı

Altun, 6 Şubat depremlerinin Asrın Felaketi olduğunu belirterek, "Derin, çetin ve büyük bir acı... Ancak, acının vahametinden güneşin bile doğmaya ar ettiği günlerde milletçe, acımızdan daha büyük bir dayanışma göstermemiz gerektiğini biliyorduk. 85 milyonun tamamı genç-yaşlı, kadın-erkek demeden, hepimiz hesapsızca, müthiş bir özveriyle birbirimizin yardımına koştuk," dedi.

Türkiye'nin bu zorlu süreçte kenetlendiğini belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelik verdiği gibi hiçbir icraat deprem bölgesindeki çalışmaların önüne geçmedi. 'Önce yaralarımızı saracağız' dedik ve depremzede kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa ivedilikle hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Rabbim milletimizi böyle büyük acılarla sınamasın" ifadelerini kullandı.

Altun'un sosyal medya paylaşımında, deprem bölgesindeki çalışmalara ait bir video da yer aldı.

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