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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Dijital Terörizm' Vurgusu

Fahrettin Altun, dijital terörizmin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, kurumların ve bireylerin sorumluluk almasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Dijital Terörizm' Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dijital Terörizm Konusunda Uyarıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dijital terörizmin günümüzde artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirtti. Altun, bu konuda her kurum, medya ve bireyin sorumluluk almasının elzem olduğunu ifade etti.

Altun, İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi ve "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu" adlı etkinlikte yaptığı paylaşımda, "Elinde fotoğraf makinesiyle 70'ten fazla ülke gezen ama en çok memleketini, Türkiye'yi seven, 'ülkem için ne yapabilirim' diye çırpınan usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, bu duruşuyla bize çok büyük dersler vermektedir" dedi.

Sempozyum ve Belgesel Gösterimi

Altun, sempozyumda İzzet Keribar’ın fotoğraf yolculuğunu konu alan bir belgeselin gösteriminin yapıldığını ve "analogdan dijitale yolculuk" kavramının sunduğu fırsatların yanı sıra krizleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Dijital dönüşüm çağında, İletişim Başkanlığı olarak verdikleri en büyük mücadelenin "hakikat krizine" karşı olduğunu belirten Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda yürütülen bu hakikat mücadelesinin, ülkeyi bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlere karşı kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

Altun, son olarak sempozyumun, serginin ve belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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