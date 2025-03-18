Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e Destek Mesajı

Fahrettin Altun, İsrail'in savaş suçlarına karşı insanlığın ortak vicdanıyla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin Destek Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistinlilere karşı savaş suçu işleyen İsraillilerin durdurulması gerektiğini ifade etti. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Medeni dünya' aklını başına toplayıp İsrail rejimini hesap vermeye zorlayarak ve iki devletli çözüm için baskı yaparak bu çılgınlığa bir son vermelidir," dedi.

İsrail’in Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

Altun, İsrail'in amacının yalnızca kan dökmek, savaş ve işgal olduğunu belirterek, bu durumun dünya genelinde bir kez daha gözler önüne serildiğini vurguladı. Altun, İsrail'in ateşkes anlaşmasını düzenli olarak ihlal ettiğine ve etnik temizlik faaliyetlerine devam etme niyetinde olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası hukuk ve insanlık onurunu hiçe sayan İsrail'e yönelik Batı medyası tarafından yapılan yorumların yetersiz olduğunu söyleyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ne kadar Batı medyası bu saldırıları bir 'sürpriz' olarak lanse etse de, bu duruma şaşırmıyoruz. Çünkü bu saldırılar, İsrail'in soykırım politikasına uygun bir katliam. Batılı ülkelerin, Tel Aviv'deki bu soykırımcı rejime maddi destek sağlaması menfur bir durumdur. Bu ülkeler, insan hakları ve demokrasi ile ilgili söylediklerini geçersiz kılmaktadır."

Filistin'deki Mücadele ve Direniş

Filistinlilerin sömürgeci işgalcilere karşı gösterdiği direniş için övgüde bulunan Altun, "Onların direniş ruhu asla kırılamaz ve Filistinliler asla zalimlere boyun eğmeyecekler. Bu zayıf ve korkak işgal rejiminin gerçekleştirdiği katliamlar karşısında cesaretleri her zaman ilham verici olmuştur," ifadelerini kullandı.

Altun, son saldırıları şiddetle kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi savaş suçu işleyenlerin durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Zulme, baskıya ve işgale karşı durmaktan asla çekinmeyeceğiz. Filistin er ya da geç özgürlüğüne kavuşacaktır," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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