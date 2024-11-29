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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin İçin Güçlü Mesaj

Fahrettin Altun, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' vesilesiyle anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:57
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin İçin Güçlü Mesaj

Altun'dan Filistin İçin Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği paylaşımda, 'Bu soykırımı ancak insanlık ittifakı durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin.' ifadelerini kullandı.

Filistin'deki Soykırıma Dikkat Çekti

Altun, 1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına uygulanan yerleşimci istilasının acı katliamlarla devam ettiğine ve son 420 gündür gerçekleşen soykırıma dikkat çekti. Paylaşımında, İsrail'in yıllar içindeki işgal politikaları ve katliamlarına ilişkin görüntülere de yer veren Altun, uluslararası bir dayanışma çağrısı yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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