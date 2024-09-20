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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gazze Açıklaması

Fahrettin Altun, Gazze'deki saldırılara dair sosyal medya mesajında adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:15
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gazze Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gazze Açıklaması

Fahrettin Altun, Gazze'deki insani trajediye dikkat çekerek, "Bugün, soykırımın 350. günü. Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır." dedi.

Adalet ve İnsanlık İçin Ses Yükseltme Zamanı

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 350 gündür süren saldırılarına ilişkin bir video paylaştı. Gazze halkının bu süre zarfında ciddi bir insani krize maruz kaldığına dikkat çeken Altun, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananların insanlık tarihindeki insani bir utanç olarak kaydedildiğini belirtti.

Gazze'deki Durum

Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Gazze'de insanlığın utanç sayfası yazılıyor; şehirler bombalanıyor, camiler ve hastaneler hedef alınıyor. Masum siviller, gazeteciler ve çocuklar sistematik bir şekilde hedef alınıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırılar, doğru bilgi kaynaklarına baskı yaparak devam ediyor."

Çocukların ve Kadınların Durumu

Altun'un paylaştığı videoda, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 16 binden fazla çocuğun, 11 binden fazla kadının ve toplamda 41 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

"Hakikat uğruna mücadele eden gazeteciler dahi bu süreçte katlediliyor" diyen Altun, bu katliamların durdurulması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Artık sesimizi yükseltmeliyiz!" cümlesinin altını çizen Altun, toplumsal vicdanı harekete geçirmek için tüm insanları birlik olmaya davet etti.

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