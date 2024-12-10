Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İnsan Hakları Günü Mesajı

İnsan Hakları İçin Ortak Sorumluluk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, dünyada hala savaş, zulüm, yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele eden milyonlarca insanın sesi olmak, insan hakları mücadelesini daha da güçlü kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur," ifadelerini kullandı.

Adalet ve Eşitlik İlkeleri

Altun, bu özel günün, insanlığın ortak vicdanını yansıtan, adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerinin evrensel bir hatırlatıcısı olduğunu vurguladı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulüyle başlayan bu yolculuğun, her bireyin onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu ve hiçbir ayrımcılığa uğramaması gerektiğini öğrettiğine dikkat çekti.

Mültecilerin ve Savaş Mağdurlarının Hakları

Özellikle, mülteciler, savaş mağdurları ve toplumun kırılgan kesimlerinin temel haklarına erişiminin, insanlık adına atılması gereken en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan hakları mücadelesinde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Altun, Gazze'de yaşanan insanlık dramını hatırlatarak, "İsrail, bu zulümlerin hesabını er ya da geç verecektir. Gazze'deki soykırımda hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor, tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz" dedi.

İnsan Haklarına Dayalı Politika Kararlılığı

Bu anlamlı günde, herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlandığı bir dünya hedefiyle, insan haklarına dayalı politikalar üretme kararlılığının süreceğini belirten Altun, "İnsanlık onurunu yücelten, adaleti ve barışı savunan bir gelecek inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.